Finali campionati italiani Target Sprint: da Atessa le studentesse Elena Pellegrini, Anna ed Enza D’Amico

Tre studentesse della scuola media “Ciampoli Spaventa” di Atessa parteciperanno, in questi giorni, alle fasi finali dei campionati italiani di Target Sprint. La disciplina coniuga il tiro sportivo con carabine ad aria compressa con la corsa di media distanza. Le gare si disputeranno presso il Tiro a segno nazionale di Ora, in provincia di Bolzano.

Primo da destra Silvio Ciccocioppo, tecnico sportivo di primo livello del Tsn di Lanciano

Le giovanissime atlete atessane, accompagnate dal docente Marco La Verghetta che è anche tecnico della nazionale di target sprint e da Silvio Ciccocioppo, tecnico sportivo di primo livello del Tsn di Lanciano, sono Elena Pellegrini e le sorelle Anna ed Enza D’Amico. Alla delegazione sportiva abruzzese un grande in bocca al lupo dalla redazione de l’Eco.

Da sinistra Elena Pellegrini, Anna ed Enza D’Amico con il professore Marco La Verghetta