Campo da rugby di Selvapiana: sarà intitolato al poliziotto Mariano Credico pioniere della disciplina

Sono stati completati i lavori del nuovo campo da rugby di Selvapiana, la cui inaugurazione è prevista per la fine del mese. In concomitanza con la conclusione dell’intervento, la Commissione consiliare Cultura e Sport di Palazzo San Giorgio ha approvato all’unanimità la proposta di intitolare l’impianto sportivo a Mariano Credico, scomparso prematuramente il 29 giugno 2017 all’età di 40 anni.

Figura storica e amatissima del rugby molisano, Mariano Credico è stato un vero pioniere della disciplina in città. Prima come giocatore, poi come allenatore, ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo del movimento rugbystico su tutto il territorio regionale. La sua dedizione e il suo impegno hanno lasciato un segno profondo nella comunità sportiva e nel cuore di tanti cittadini.

Credico, agente della Polizia di Stato nei Reparti Speciali a Roma, aveva scelto di tornare nella sua Campobasso per proseguire il servizio nella Squadra Mobile e successivamente nella Digos. La decisione di intitolargli il campo di rugby di Selvapiana rappresenta un riconoscimento sentito e condiviso da tutta la città.

La presidente della Commissione consiliare Cultura e Sport, Giovanna Viola, e il consigliere delegato allo Sport, Luca Praitano, hanno espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, ringraziando tutti coloro che hanno lavorato in questi anni con impegno al progetto. Entrambi hanno sottolineato la sensibilità dimostrata dai componenti della commissione, che hanno accolto e sostenuto con convinzione l’idea di dedicare un impianto sportivo cittadino a una figura che ha incarnato i valori dello sport e dell’impegno civile.