Finanza: gli allievi marescialli giurano fedeltà alla bandiera

Sono attesi circa cinquemila ospiti, tra familiari ed amici, per gli oltre mille e cento Marescialli Allievi della Guardia di Finanza che il prossimo 24 ottobre, al termine del triennio di formazione presso l’istituto abruzzese, presteranno il proprio Giuramento individuale di fedeltà alla Repubblica Italiana.
La cerimonia militare, che rappresenta la conclusione di un intenso percorso formativo, si svolgerà nella Piazza d’Armi della Scuola, con inizio alle ore 15:30.
La manifestazione si terrà alla presenza del Comandante della Scuola, Gen. D. Gabriele Failla, e vedrà i giovani marescialli rinnovare il Giuramento prestato collettivamente, con una formula innovativa ed emotivamente coinvolgente.