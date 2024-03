Finge di avere un’arma in tasca e si fa consegnare l’incasso, rapinatore arrestato dai Carabinieri

A conclusione di un’attività d’indagine, svolta sotto la costante direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB) ed avviata a seguito di una rapina perpetrata in un esercizio commerciale termolese il 2 febbraio scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli (CB) hanno rintracciato in provincia di Foggia e tratto in arresto – in esecuzione di un’ordinanza di applicazione misura cautelare – un 41enne originario di San Giovanni Rotondo (FG), già titolare di numerosi precedenti penali e/o di polizia anche dello stesso genere, ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata.

Il citato provvedimento esecutivo è scaturito dalla piena condivisione, da parte dell’Autorità Giudiziaria, delle risultanze investigative ottenute dai militari del suddetto Comando Arma i quali, avviate le indagini in seguito ad un intervento effettuato nell’immediatezza del fatto a cui era seguita una formale denuncia da parte della vittima, riuscivano poi ad individuare il 41enne quale effettivo autore materiale della condotta delittuosa per cui si procede. In occasione del fatto delittuoso, il malfattore era entrato in una profumeria di questo centro in orario di apertura e, tenendo una mano in tasca simulando di avere la

disponibilità di un’arma non meglio specificata, aveva minacciato la commessa facendosi consegnare l’incasso giornaliero pari a 240 euro, prima di dileguarsi a piedi per le vie limitrofe.

Pertanto in seguito all’emissione della citata ordinanza l’uomo, anche grazie al supporto dei militari della Compagnia Carabinieri di Manfredonia (FG), veniva rintracciato in provincia di Foggia e previa notifica con contestuale esecuzione del provvedimento, veniva tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.