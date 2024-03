Estorce cento euro al giorno all’anziano padre, quarantenne arrestato dai Carabinieri

Aielli (AQ). Per anni maltratta e minaccia i propri genitori costringendoli a consegnare denaro rivolto all’acquisto di droga. Dopo l’ennesima aggressione due anziani genitori sono stati costretti a rivolgersi ai carabinieri che hanno arrestato il presunto responsabile, accusato di estorsione aggravata e maltrattamenti verso i familiari conviventi.

Il provvedimento di custodia cautelare in carcere, che ha riguardato un marsicano, è stato firmato dal gip del tribunale di Avezzano e subito eseguito dai militari della stazione di Cerchio, che hanno agito sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Avezzano.

Le indagini, dense di elementi a carico dell’indagato, hanno permesso di ricostruire un vissuto di quasi un ventennio in cui l’uomo, ora 40enne e con alle spalle problemi di droga, avrebbe costretto i genitori a subire continue vessazioni, tanto da obbligare il padre a consegnargli 100 euro a cadenza giornaliera. Gli ultimi due episodi, risalenti appena allo scorso febbraio e caratterizzati dalle gravi minacce subite dalle vittime, per i quali fatti gli stessi carabinieri erano intervenuti a ristabilire un equilibrio intra-familiare, hanno dato il via agli accertamenti culminati con l’arresto del 40enne.

Quest’ultimo, in custodia carceraria presso l’istituto penitenziario marsicano, otterrà a breve l’interrogatorio di garanzia da parte del giudice che ha disposto la misura custodiale.