    • Spara ai vicini, arrestato: il “far west” sono le armi clandestine in mano ai pregiudicati

    “Otto colpi di pistola contro i vicini dopo lite: arrestato 57enne. In gravi condizioni padre e figlio”. E’ la notizia che arriva da Brugherio (Monza). Ora si griderà al «far west» e alla pericolosità delle armi da fuoco.

    Il far west è infatti che un pazzo, già noto alle forze dell’ordine, quindi pregiudicato, possa avere nella sua disponibilità un’arma da fuoco con relativo munizionamento.

    E secondo voi quella pistola l’ha comprata in armeria? E con quale titolo, se è pregiudicato?

    Si tratta evidentemente di un’arma CLANDESTINA, acquistata sul mercato NERO e detenuta ILLEGALMENTE.

    Nonostante queste evidenze, l’episodio di cronaca sarà cavalcato e usato strumentalmente dai soliti noti per chiedere restrizioni sulle armi ai cittadini perbene che detengono LEGALMENTE armi da fuoco nelle proprie abitazioni, per gli usi consentiti dalla LEGGE.

    Francesco Bottone

