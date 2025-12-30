Finto nipote tenta di truffare anziani in Alto Molise, ma lo attende il maresciallo vero: due denunciati

Continua costante l’azione di controllo del territorio promossa dal comando provinciale dei Carabinieri di Isernia, intensificando in questi giorni i servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori. I controlli, tuttora in corso, svolti sia di giorno che di notte, hanno interessato le aree urbane e periferiche del territorio di competenza.

Nella giornata di ieri a Vastogirardi è stato sventato un tentativo di truffa. Telefona spacciandosi per nipote che ha urgenza di soldi per evitare problemi penali e fissa un appuntamento per ritirare la somma di 3.800 euro, ma all’altro capo del telefono c’è un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso una stazione dell’Alto Molise.

L’immediata attività operativa condotta dai militari della compagnia Carabinieri di Agnone ha permesso di intercettare e deferire alla competente autorità giudiziaria due sospetti a bordo di un’autovettura presa a noleggio. Nel corso della perquisizione veicolare sono stati rinvenuti alcuni cellulari che sono stati sottoposti a sequestro. Le indagini proseguono per verificare ulteriori responsabilità.

Il Comando Provinciale di Isernia e la stessa compagnia di Agnone rinnovano l’invito a segnalare tempestivamente ogni situazione sospetta e a diffidare da richieste di denaro o preziosi avanzate telefonicamente o da persone che si presentino presso le abitazioni qualificandosi come incaricati di enti pubblici o forze dell’ordine. In questi casi è fondamentale contattare immediatamente il 112.

