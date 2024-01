Flavia Pirola è il nuovo direttore sanitario aziendale della Asl Lanciano Vasto Chieti

Si chiama Flavia Pirola, arriva da Bergamo ed è stata scelta da Thomas Schael per il ruolo di Direttore Sanitario Aziendale della Asl Lanciano Vasto Chieti. Il nome è stato individuato tra i candidati che avevano partecipato all’avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico. L’Azienda sanitaria lo aveva emanato, dopo l’aggiornamento degli elenchi regionali da cui attingere per la nomina, al fine di vagliare ed apprezzare compiutamente i contenuti curriculari dei candidati risultati idonei, e verificare con un colloquio il profilo maggiormente aderente alle esigenze di una Asl come quella della provincia di Chieti.

E’ emerso, dunque, che quello giusto fosse di Flavia Pirola: proveniente dall’Azienda Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest dove ha ricoperto il ruolo di Direttore sanitario, vanta una lunga esperienza nel management sanitario, sia nell’ambito di aziende territoriali (Toscana, Sardegna, Calabria) che ospedaliere universitarie, come Parma o Mayer di Firenze. Inoltre ha sviluppato profonda competenza in materia di organizzazione e programmazione, nonché di edilizia sanitaria e riorganizzazione di Ospedali per intensità di cure, ritenute assolutamente necessarie ed imprescindibili in considerazione degli imminenti investimenti previsti nell’ambito del PNRR, della realizzazione delle nuove strutture ospedaliere di Lanciano e Vasto e del processo di reingegnerizzazione del “SS. Annunziata” di Chieti. Il profilo della dottoressa, infine, si è rivelato estremamente funzionale agli adempimenti che l’Azienda si appresta a porre in essere per l’applicazione delle nuove Reti approvate dalla Regione, sia ospedaliera che territoriale. Pirola, infatti, ha ricoperto anche incarichi di direzione socio-sanitaria, e la sua esperienza sarà importante ai fini dell’integrazione tra ospedale e territorio.

Tra i candidati che hanno sostenuto i colloqui a Chieti, la Commissione ha espresso giudizio “eccellente” per Flavia Pirola, per l’esperienza maturata e la conoscenza che ha mostrato di avere della complessa articolazione della Asl di Chieti. Una scelta che, pur essendo prerogativa del Direttore Generale, è stata condivisa e apprezzata anche dall’Università in sede di Commissione Paritetica.

“E’ stato così completato l’assetto della Direzione Strategica della Asl – sottolinea il Direttore generale Thomas Schael – , pronta a concretizzare i numerosi progetti già avviati negli ultimi mesi, e a concludere i concorsi per i nuovi primari già banditi. Nell’occasione ringrazio Raffaele Di Nardo per l’impegno e la dedizione profusi in questi mesi nel ruolo di Direttore sanitario facente funzioni”.