Fondi assegnati, ma mai spesi a Pescopennataro: l’amministrazione Sciulli risolve la pratica

Siglato ufficialmente il protocollo d’intesa tra la Regione Molise e il Comune di Pescopennataro per l’assegnazione del finanziamento di trentamila euro volto alla realizzazione dell’intervento di riqualificazione dell’area degradata della piazza della “Fonte Pazza”. Ne dà notizia il gruppo politico “Pesco nel Cuore” che amministra il piccolo centro montano dell’Alto Molise.

«Grazie al lavoro svolto dall’intera squadra di amministratori e tecnici, – spiega a nome della maggioranza il sindaco Pompilio Sciulli – possiamo realizzare un’idea progettuale nuova e moderna della piazza, dando risalto all’antica fontana con un nuovo impianto di illuminazione e contestuale sistemazione del verde circostante». «Tra le tante azioni intraprese durante questo primo anno di amministrazione, – continua Sciulli – sicuramente quella appena descritta merita una particolare menzione dato che il contributo suddetto è stato recuperato a seguito di numerosi incontri presso la sede dell’assessorato dei lavori Pubblici della Regione Molise».

Tutto ebbe inizio nel lontano marzo 2019 quando il Comune di Pescopennataro, sotto la guida dell’attuale sindaco Sciulli, presentò l’istanza di partecipazione al contributo, in risposta al bando pubblico regionale. «A distanza di sei anni, una nota ricevuta dalla Regione Molise ha fatto emergere che il Comune, durante la passata legislatura, non ha mai messo in atto azioni amministrative concrete, deliberando formalmente l’accettazione del finanziamento già concesso con determinazione dirigenziale n. 351 del 28/12/2022. – spiega il sindaco – Ciò evidenzia chiaramente un comportamento negligente e passivo che sicuramente non denota un’attenta capacità amministrativa e voglia di fare del bene per il proprio paese. I fondi assegnati a Pescopennataro, tra l’altro, erano già pronti ad essere reindirizzati ad altri Comuni che avevano già avviato i rispettivi progetti e ne avrebbero certamente beneficiato». La nuova amministrazione è riuscita a sbrogliare la matassa e finalmente i fondi assegnati a Pescopennataro saranno spesi per la riqualificazione della “Fonte Pazza”. «Gli amici di Pesco nel Cuore preferiscono i fatti alle parole, fortunatamente» chiude ironicamente il sindaco Pompilio Sciulli.