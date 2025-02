Fondo investimenti stradali piccoli Comuni, Salvini firma: altri soldi in arrivo per la viabilità

«Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in arrivo nuovi fondi per la manutenzione e messa in sicurezza delle strade dei piccoli comuni. In Abruzzo, gli stanziamenti ammontano ad oltre 100 mila euro. Per la precisione 104.725 euro».

Ad annunciarlo il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, Vincenzo D’Incecco. «In totale a questo tipo di interventi il Ministero ha destinato ulteriori 2,36 milioni di euro. E’ stato già firmato e trasmesso agli organi di controllo il decreto che consentirà ora lo scorrimento della graduatoria 2024. Ne beneficeranno 39 piccoli centri, tra cui Comuni abruzzesi. Queste nuove risorse si vanno a sommare ai 20 milioni che hanno consentito la realizzazione di 151 interventi nel 2024 e ai 18 milioni di euro del 2023 per 136 interventi. Solo nel 2024 i fondi assegnati ammontano, quindi, complessivamente a 22,3 milioni di euro. La somma deriva dal rifinanziamento normativo del ‘Fondo investimenti stradali piccoli comuni’, voluto dal Ministro Matteo Salvini, che ringrazio per il suo impegno verso i territori. Per quanto riguarda il 2025, sarà pubblicato nelle prossime settimane il bando per l’assegnazione di ulteriori 12 milioni di euro a favore sempre dei comuni con una popolazione fino a 5mila abitanti. Tutto ciò – sottolinea D’Incecco – rappresenta una boccata d’ossigeno per tanti enti e un aiuto concreto per migliorare la viabilità e la sicurezza dei nostri territori. Investire nei piccoli comuni significa promuovere la crescita economica».