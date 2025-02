Continua la campagna di informazione sulla legalità avviata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con una conferenza tenuta dai militari della Compagnia Carabinieri di Isernia presso l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. Due giornate dedicate alle classi elementari e a quelle delle medie, che hanno incontrato il Luogotenente Zampini, Comandante della Stazione Carabinieri di Isernia, con cui han­no af­fron­ta­to il tema del bul­li­smo e del cy­ber­bul­li­smo.

Nel corso dell’incontro sono state spiegate le dif­fe­ren­za tra ­le due ti­po­lo­gie di rea­to cer­can­do di for­ni­re ai pic­co­li stu­den­ti gli stru­men­ti per difender­si e per pre­ve­nir­lo, ma soprattutto, sono stati indirizzati ad una riflessione sulla problematica. I ra­gaz­zi han­no pre­so, così, co­scien­za del­la dif­fu­sio­ne di que­sto fe­no­me­no nel­la nostra so­cie­tà e del­le con­se­guen­ze, tal­vol­ta estre­me, che col­pi­sco­no chi ne è vit­ti­ma, come dimostra­no gli ul­ti­mi fat­ti di cro­na­ca a li­vel­lo na­zio­na­le.

L’in­con­tro ha su­sci­ta­to gran­de in­te­res­se ed en­tu­sia­smo da par­te dei ra­gaz­zi, ma il suc­ces­so del­l’i­ni­zia­ti­va è sta­to reso pos­si­bi­le an­che gra­zie alla di­spo­ni­bi­li­tà del Di­rigente sco­la­sti­co e de­gli in­se­gnan­ti, che han­no col­to pron­ta­men­te que­sta opportu­ni­tà. L’o­biet­ti­vo, in­fat­ti, è aiu­ta­re i gio­va­ni a svi­lup­pa­re il loro sen­so ci­vi­co, a com­pren­de­re l’im­por­tan­za del­la le­ga­li­tà e del ri­spet­to del­le re­go­le e a co­no­sce­re i pro­pri di­rit­ti. Que­sti mo­men­ti con­tri­bui­sco­no ap­pun­to a raf­for­za­re la fi­du­cia nel­le Isti­tu­zio­ni, in par­ti­co­la­re nei con­fron­ti dei Carabi­nie­ri, pro­muo­ven­do un rap­por­to più di­ret­to e po­si­ti­vo con loro.