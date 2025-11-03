Formazione per l’accesso alla carriera prefettizia, Giglio nuovo consigliere della Prefettura pentra

Si è insediato, nella mattinata odierna, presso la Prefettura di Isernia – nell’ambito della prima fase del programma formativo del X Corso per l’accesso alla carriera prefettizia – il nuovo Consigliere di Prefettura, dr. Raffaele Di Giglio, destinato in missione, fino al 30 aprile 2026, per svolgere il tirocinio operativo, per poi proseguire l’attività presso la didattico-residenziale “Carlo Mosca” di Via Veientana e presso gli Uffici centrali del Ministero dell’Interno.

È laureato in Giurisprudenza presso Università degli Studi del Molise, dove ha conseguito altresì un dottorato di ricerca in Innovazione e Gestione delle Risorse pubbliche.

Il dott. Di Giglio ha lavorato, dal 15 marzo 2023, come funzionario amministrativo presso la Prefettura di Teramo dove è stato referente per il PNRR ed ha svolto attività di collaborazione nell’Area II – Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie.

Il Prefetto ha formulato al predetto Dirigente i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che l’esperienza di Isernia possa essere l’occasione per acquisire le conoscenze professionali necessarie per svolgere al meglio l’attività lavorativa e per l’inizio di una carriera professionale ricca di soddisfazioni.

Isernia, 3