Forza il posto di controllo, nascondeva droga a bordo: 37enne straniero arrestato

Montereale (AQ) – La scora notte, i militari della stazione, durante un pattugliamento, individuano un veicolo sospetto parcheggiato in una zona isolata a ridosso della frazione di Cesaproba. A bordo del mezzo la presenza del solo conducente che, alla vista dei carabinieri, tenta di sottrarsi al controllo avviando repentinamente la marcia.

Preclusa ogni via di fuga, l’uomo viene bloccato e poi, perquisito, trovato in possesso di circa 23 gr. di droga destinata allo spaccio. Immediato l’arresto in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il fermato, un 37enne di origine straniera, durante il controllo da parte dei militari ha accennato anche una sorta di resistenza, cagionando agli stessi operatori lievi lesioni, nel tentativo di disfarsi della cocaina posseduta e dispersa a terra solamente in parte.

All’esito della perquisizione personale e veicolare sono stati rinvenuti e sequestrati complessivi grammi 1 circa di cocaina e 22 di hashish. Il rapporto di polizia giudiziaria, firmato dal comandante della stazione di Montereale, è stato consegnato al p.m. in turno alla procura della Repubblica del capoluogo, il quale, prima di richiedere la convalida al gip del tribunale della sede, ha disposto i domiciliari. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza e la destinazione finale dello stupefacente in sequestro.