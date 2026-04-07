Agnone non raggiungibile: la preside attiva la didattica a distanza per gli alunni pendolari

La dirigente scolastica dell’istituto “D’Agnillo” di Agnone ha attivato la didattica a distanza per gli studenti provenienti da Castiglione Messer Marino e paesi limitrofi.
«A causa dello stato di dissesto idrogeologico, che ha reso temporaneamente non percorribile la strada provinciale che collega Castiglione Messer Marino alla sede scolastica di Agnone, a partire da mercoledì 8 aprile, è disposta l’attivazione della didattica a distanza per tutti gli studenti residenti nel Comune di Castiglione o che usufruiscono abitualmente del trasporto pubblico sulla tratta interessata dal dissesto» si legge nella nota siglata dalla dirigente Maria Rosaria Vecchiarelli.
«Gli studenti si collegheranno alle lezioni secondo l’orario scolastico vigente, utilizzando la piattaforma istituzionale in uso. – continua la preside – I docenti in servizio nelle classi interessate avranno cura di attivare il link per la videoconferenza all’inizio di ogni ora di lezione, garantendo l’integrazione degli alunni collegati da remoto con il resto della classe in presenza». Tale misura, sottolinea la dirigente Vecchiarelli, «resterà in vigore fino a nuova comunicazione che verrà tempestivamente divulgata attraverso i canali ufficiali della scuola».