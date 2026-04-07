Agnone non raggiungibile: la preside attiva la didattica a distanza per gli alunni pendolari

La dirigente scolastica dell'istituto "D'Agnillo" di Agnone ha attivato la didattica a distanza per gli studenti provenienti da Castiglione Messer Marino e paesi limitrofi. «A causa dello stato di dissesto idrogeologico, che ha reso temporaneamente non percorribile la…