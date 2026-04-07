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martedì 7 Aprile 2026
Ultim'ora Fiocco rosa in casa Di Pietro-Labate: nel giorno di Pasquetta la cicogna ha portato la bellissima Vanessa
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Fiocco rosa in casa Di Pietro-Labate: nel giorno di Pasquetta la cicogna ha portato la bellissima Vanessa

È arrivata proprio nel giorno di Pasquetta, portata dalla cicogna tra le corsie dell'ospedale San Camillo di Roma: si chiama Vanessa ed è già la gioia più grande della famiglia. I neo genitori, mamma Giulia Labate e papà…

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È arrivata proprio nel giorno di Pasquetta, portata dalla cicogna tra le corsie dell’ospedale San Camillo di Roma: si chiama Vanessa ed è già la gioia più grande della famiglia.

I neo genitori, mamma Giulia Labate e papà Claudio Di Pietro, originari di Agnone, non riescono a nascondere la felicità per questo dono meraviglioso. Un abbraccio caloroso arriva da tutti i parenti e gli amici, che danno il benvenuto alla piccola Vanessa e stringono virtualmente a sé la giovane famiglia.

Auguri di cuore anche da parte della redazione de L’Eco online!

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