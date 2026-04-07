Fiocco rosa in casa Di Pietro-Labate: nel giorno di Pasquetta la cicogna ha portato la bellissima Vanessa

È arrivata proprio nel giorno di Pasquetta, portata dalla cicogna tra le corsie dell’ospedale San Camillo di Roma: si chiama Vanessa ed è già la gioia più grande della famiglia.
I neo genitori, mamma Giulia Labate e papà Claudio Di Pietro, originari di Agnone, non riescono a nascondere la felicità per questo dono meraviglioso. Un abbraccio caloroso arriva da tutti i parenti e gli amici, che danno il benvenuto alla piccola Vanessa e stringono virtualmente a sé la giovane famiglia.
Auguri di cuore anche da parte della redazione de L’Eco online!