  • News

    • Frequentazione non accettata dai genitori, violenze su una ragazzina magrebina: interviene la Polizia

    Pubblicato il

    Negli ultimi giorni sono stati emessi quattro nuovi ammonimenti da parte del Questore della Provincia di Isernia, nei confronti di persone ritenute responsabili di comportamenti violenti nell’ambito dell’ambiente famigliare.

    I primi due hanno riguardato una figlia e un suo amico, responsabili di ripetute condotte di violenza domestica, con lesioni e percosse, ai danni dell’anziana madre ultraottantenne residente nel capoluogo pentro.

    Gli altri due provvedimenti hanno riguardato un episodio verificatosi in provincia, ove una minore di origine magrebina ha subito reiterate violenze fisiche e psicologiche da parte dei genitori, che si opponevano alla sua frequentazione con un giovane coetaneo per motivi legati alle loro convinzioni culturali e religiose.

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento

    Lascia un commento