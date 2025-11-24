Famiglia del bosco, il Ministero conferma: «Regolarmente espletato l’obbligo scolastico»

AGI – Non si spegne la polemica politica dopo la recente decisione del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila di togliere la responsabilità genitoriale sui tre piccoli (due gemelli di 6 anni e una bambina di 8) alla coppia anglo-australiana che da anni ha scelto di vivere in un rudere nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, affrontando la quotidianità senza servizi: acqua, energia elettrica, scuola.

La nota del ministero dell’Istruzione

Tutto questo succede mentre in una nota il Ministero dell’Istruzione e del Merito fa sapere che “risulta regolarmente espletato l’obbligo scolastico dei bambini attraverso l’educazione domiciliare legittimata dalla Costituzione e dalle leggi vigenti e tramite l’appoggio a una scuola autorizzata. La conferma è arrivata dal dirigente scolastico dell’istituto scolastico di riferimento per il tramite dell’ufficio scolastico regionale”.

