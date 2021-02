Frontale sulla fondovalle Sangro, perde la vita un uomo di 65anni

Incidente mortale nella tarda mattina di oggi sulla S.S. 652 Fondovalle Sangro, altezza km. 59 +300. A perdere la vita un uomo di anni 65, pensionato, residente a Pennadomo (CH) conducente di un veicolo Fiat 500 vecchio modello.



La Fiat 500 che procedeva in direzione mare – monti, in un tratto di strada rettilineo, veniva centrata frontalmente da un altro veicolo, una Volkswagen Golf proveniente dal senso opposto di marcia, condotto da un operaio di 22 anni, residente a Guardiagrele (CH) che rimaneva illeso.

Strada statale riaperta alle ore 15.30. Sul luogo del sinistro oltre al 118, intervenuti per i rilievi i Carabinieri di Archi e Atessa. Nel sinistro è rimasto coinvolto un terzo veicolo, un’Audi A4, condotto da un uomo di 62 anni, residente a Lanciano, trasportato mediante 118 presso l’Ospedale di Lanciano e le cui condizioni di salute non destano preoccupazione.

Il conducente del veicolo Volkswagen Golf è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici presso l’Ospedale di Lanciano, il cui l’esito è al momento sconosciuto. La dinamica del sinistro è in corso di accertamento da parte dei Carabinieri.