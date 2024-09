Fungaiolo disperso nei boschi ed escursionista in quota, ancora senza esito le ricerche

Proseguono senza sosta le ricerche del fungaiolo disperso nei boschi del Voltigno. Anche oggi in campo squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e unità cinofile di ricerca in superficie. Proseguono anche sul Gran Sasso le ricerche dell’escursionista disperso da domenica: quest’oggi si procederà con squadre via terra in quanto il forte vento e le nuvole basse non consentono sorvoli dell’elisoccorso.

Correlati