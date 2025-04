Furti in abitazione e truffe agli anziani, fogli di via per due napoletani con precedenti specifici

Intensificati i controlli del territorio in vista delle festività pasquali: la Polizia di Stato di Isernia dispone la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nella provincia nei confronti di due soggetti comunitari.

In previsione delle festività pasquali sono stati intensificati i controlli del territorio, sia in città che in provincia, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzioni Crimine di Pescara.

Nell’ambito di tali attività, la Squadra Volanti ha individuato ad Isernia due cittadini comunitari che si muovevano con circospezione e atteggiamento sospetto tra gli esercizi commerciali del centro cittadino. I due uomini, nel tentativo di sottrarsi al controllo, hanno cercato di confondersi tra i passeggeri di un treno diretto a Napoli, ma sono stati prontamente fermati e accompagnati presso gli uffici della Questura per l’identificazione.

A seguito degli accertamenti, il Questore ha emesso nei confronti dei predetti, entrambi residenti nella provincia di Napoli e già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, un provvedimento di allontanamento dalla provincia di Isernia con divieto di ritorno per la durata di anni tre.