Furti in abitazione, il Prefetto chiede un piano straordinario di controllo del territorio interforze

Presso la Prefettura di Chieti, si è tenuto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Mario Della Cioppa, alla presenza del Vicario del Questore, dei Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del Presidente della Provincia e del Sindaco di Chieti, accompagnato dal Comandante della Polizia Locale, oltre al Vicario del Prefetto ed al Capo di Gabinetto.

La sicurezza sul territorio è stata oggetto di approfondimento, in sede di Comitato, anche in relazione alla serie di furti in abitazione che, all’inizio dell’anno, si sono registrati a Casalincontrada e Bucchianico, nonché in relazione ai recenti fatti criminosi che hanno interessato i territori di Vasto e San Salvo.

Al riguardo, i Sindaci dei primi due Comuni coinvolti hanno riferito che, anche grazie alla recente risposta dell’Arma dei Carabinieri, che ha individuato prontamente i responsabili dei furti, la criticità può dirsi ad oggi rientrata, ed escludono, quindi, la diffusione di una percezione di insicurezza tra i propri concittadini.

Anche l’indice di delittuosità nella macro-area Vasto-San Salvo, analizzato con le Forze di Polizia, alla presenza dei due Sindaci, De Nicolis e Menna, ha risaltato un trend positivo, caratterizzato da un decremento, in quella zona, del numero dei reati rispetto alle annualità precedenti, conseguenza delle misure di polizia introdotte a seguito dello specifico Comitato tenutosi a febbraio 2023 proprio nella città di Vasto.

Alla luce degli ottimi risultati raggiunti grazie all’implementazione dei controlli introdotti nel corso del 2023, il Prefetto ha chiesto alla Questura di rilanciare e sviluppare lo stesso piano straordinario di controllo del territorio interforze fra la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, con il concorso della Guardia di Finanza e delle polizie locali, sulla falsariga di quanto già svolto nel 2023, nella specifica macro-area di Vasto e San Salvo, con particolare riferimento al controllo delle direttrici di accesso ed uscita dai comuni in questione, tese ad intercettare delinquenti in trasferta, provenienti dai territori a maggiore incidenza criminale.

Il suddetto piano straordinario di controllo del territorio, che sarà introdotto a far data dal prossimo 19 febbraio, vedrà l’impiego dei Reparti Prevenzione Crimine provenienti dalla vicina Pescara e si protrarrà fino a metà giugno del 2024, allorquando saranno riviste le misure ivi previste, alla luce delle esigenze scaturenti dalla stagione estiva e turistica.