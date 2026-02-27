Furti in appartamento: scoperti e inseguiti dai Carabinieri, due campani finiscono in manette

Colti sul fatto mentre erano intenti a commettere furti in appartamento, inseguiti, acciuffati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria di Lanciano che procede. E’ l’esito dell’operazione dei Carabinieri del comando stazione di Archi che, nel pomeriggio di ieri, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due campani, sospettati di essere gli autori materiali di alcuni furti in appartamento nell’abitato di Tornareccio.

Il paese era da qualche tempo nel mirino dei ladri. Una banda, con la evidente complicità di qualche “talpa” locale, ha ripulito diverse abitazioni, quasi sempre a colpo sicuro, come se conoscesse le abitudini dei proprietari. La reazione dell’Arma non si è fatta attendere, con l’avvio delle indagini e una intensificazione dei controlli sul territorio disposta dalla compagnia Carabinieri di Atessa.

Proprio nel pomeriggio di ieri questi pattugliamenti rafforzati e le indagini dei militari della stazione di Archi hanno portato, frutto permettendo di cogliere in flagranza di reato due “topi” di appartamento. I delinquenti, vistisi scoperti, hanno tentato la fuga, ma sono stati inseguiti e bloccati dai Carabinieri. Dopo l’arresto e le formalità di rito i due campani sono stati posti in stato di fermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Lanciano.