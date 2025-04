Gel-AIDO Days ad Agnone: il gelato di qualità sposa la cultura della donazione degli organi

L’Azienda dolciaria artigianale Labbate Mazziotta, da cinquant’anni simbolo di eccellenza molisana, è lieta di annunciare la prima edizione di GELAIDO DAYS, un evento che unisce la bontà del gelato artigianale alla solidarietà. Il 3 e 4 maggio 2025, in Piazza Unità d’Italia ad Agnone (IS), dalle 10 alle 22, la cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare a due giornate di festa dedicate al gelato di qualità, alla cultura del dono e all’intrattenimento per tutte le età. Parte del ricavato dalle vendite del gustoso prodotto artigianale sarà devoluta all’AIDO – Associazione Italiana per la Donazione Organi, nello specifico al gruppo comunale di Agnone. Un gesto concreto di supporto alla vita e al bene comune.

L’idea nasce dalla volontà dell’azienda Labbate Mazziotta di restituire al proprio territorio il successo costruito in mezzo secolo di attività, attraverso un impegno etico che intreccia impresa, comunità e cultura. GELAIDO DAYS è un’occasione per esprimere gratitudine verso una comunità che ha saputo valorizzare e sostenere l’operato dell’azienda che da sempre segue un ideale identitario basato su passione, responsabilità e visione etica. Protagonista dell’evento sarà il gelato artigianale di Labbate Mazziotta, prodotto con materie prime selezionate a chilometro zero, lavorato con cura secondo i tempi e le ricette della tradizione.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Agnone che è sempre pronto a sostenere eventi di concreta solidarietà. “Si tratta di un progetto di aiuto al prossimo – ha commentato il sindaco Daniele Saia – Grazie ai gesti di responsabilità civile legati alla donazione degli organi è possibile salvare molte vite”.

Per l’occasione, saranno presenti alcuni rappresentanti del gruppo AIDO per informare, rispondere alle domande e raccogliere il consenso di chi vorrà lasciare la propria firma di adesione. Durante i GELAIDO DAYS non mancheranno momenti di intrattenimento, animazione e percorsi esperienziali curati dalla SELF Cooperativa Sociale Onlus, realtà attiva nel campo dell’inclusione e dell’educazione. GELAIDO DAYS vi aspetta ad Agnone per celebrare insieme la dolcezza del fare bene.