Ghiom ed Esco al concerto: fiutati 44 spinelli già confezionati e trenta grammi tra cocaina, marijuana e hashish. Ventidue giovani segnalati

La Finanza di Chieti, in occasione dei concerti svolti lo scorso fine settimana in Francavilla al Mare (CH), che hanno visto la partecipazione di circa 15mila giovani, ha eseguito controlli straordinari volti a prevenire gli episodi di microcriminalità legati allo spaccio ed al consumo di stupefacenti nonché a contrastare i fenomeni di illegalità economico – finanziaria.

I militari della Tenenza di Ortona, coordinati dal Ten. Giancarlo Passeri, con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo di Pescara, hanno effettuato controlli antidroga nelle aree dei concerti, nelle zone limitrofe e nelle vie di afflusso al luogo della manifestazione.

L’attività svolta, grazie anche al fiuto dei cani Ghiom ed Esco, ha portato al sequestro di 44 spinelli già confezionati e di circa 30 grammi tra cocaina, marijuana e hashish, con la segnalazione all’autorità prefettizia di 22 giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Inoltre, le Fiamme Gialle ortonesi hanno anche eseguito, nei confronti di dieci attività commerciali presenti all’interno ed all’esterno della zona dei concerti, controlli finalizzati al contrasto dell’omessa certificazione dei corrispettivi e dell’impiego di manodopera in nero e/o irregolare. Per la metà delle attività controllate sono state elevate contestazioni a partire da un minimo di € 500 di sanzione amministrativa, ma l’attività investigativa è in ancora in corso con il fine di individuare possibili altre irregolarità celate.

Il risultato di servizio conferma la trasversalità dell’attività del Corpo volta sia al contrasto del consumo di sostanze stupefacenti sia al controllo economico del territorio e la costante attenzione posta in essere a tutela del cittadino e degli interessi economici del paese. Opera che, durante la stagione estiva soprattutto in occasione dei vari eventi che in questo periodo si organizzano, viene ulteriormente intensificata.