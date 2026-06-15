Elezioni provinciali: in lista nel centrosinistra Marco Cacciavillani, Amalia Gennarelli e Candido Paglione

Marco Cacciavillani, capogruppo della minoranza al Comune di Agnone, e Amalia Gennarelli, ex assessore e oggi consigliere di maggioranza, sono candidati nella lista di centrosinistra alle prossime elezioni provinciali. "Insieme per la Provincia - Isernia" è il nome…

Marco Cacciavillani, capogruppo della minoranza al Comune di Agnone, e Amalia Gennarelli, ex assessore e oggi consigliere di maggioranza, sono candidati nella lista di centrosinistra alle prossime elezioni provinciali. “Insieme per la Provincia – Isernia” è il nome della lista di centrosinistra così composta: Marco Cacciavillani, Giuseppe Centracchio, Giuliano Di Lucia, Anna Ferreri, Sara Ferri, Rossana Ficco, Amalia Gennarelli, Marcello Martino, Candido Paglione e Monica Zullo.

Primo da destra, Marco Cacciavillani

La lista di centrodestra “Autonomia e Identità” è così composta: Luigi Antenucci di Pietrabbondante, Fosca Colli, Pierluigi Izzi, Giacomo Lombardi, Angela Perpetua, Cesare Pietrangelo, Nunziatina Nucci sindaca di Sant’Angelo del Pesco, Manolo Sacco sindaco di Pescolanciano, Chiara Staffieri e Massimo Zullo.