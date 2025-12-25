Giornalisti di montagna, Buon Natale a chi non ha un contratto e non sa cosa sia la tredicesima

Buon Natale a tutti quei colleghi sottopagati, umiliati, denigrati. Buon Natale a loro che con impegno, sacrificio e tenacia, non sanno cos’è un contratto a tempo indeterminato, figuriamoci una tredicesima. Buon Natale a chi, tra mille difficoltà, continua ad informare da zone dimenticate da Dio e dagli uomini.

I giornalisti Francesco Bottone e Maurizio d’Ottavio de L’Eco dell’Alto Molise e Vastese

Buon Natale a quanti devono fare i conti con le denunce temerarie di qualche politico o amministratore intellettualmente pezzente. Buon Natale a chi continua a garantire un foglio di carta. Buon Natale a chi spesso si sostituisce all’ufficio reclami e rassicura gli anziani. Buon Natale a quei colleghi che rischiano in prima persona e sacrificano famiglia e affetti. Un brindisi a tutti loro!!!

Maurizio d’Ottavio