Giovane donna in bilico sul ponte, bloccata da un passante e dai Carabinieri

Una donna telefona al 112 e chiede aiuto all’operatore: cerca la figlia, è preoccupata. Viene diramato l’allarme ed escono tutte le pattuglie alla ricerca della ragazza descritta da quella voce al telefono. L’equipaggio della radiomobile della compagnia Carabinieri di Isernia ha una intuizione e corre al ponte Cardarelli, sul costone opposto al centro cittadino vengono notate due persone e si scorge un uomo che regge una donna per un braccio. I militari corrono verso di loro e la afferrano alleviando la fatica dell’uomo che era ormai allo stremo delle forze. La ragazza viene riportata sulla strada e subito accompagnata in ospedale dove viene ricoverata. Oggi qualcosa di buono è accaduto: l’occhio attento di un automobilista con lo spirito altruista e incurante dei rischi per la sua incolumità ha scongiurato un triste evento.

Correlati