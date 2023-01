Giovanissimi: i ragazzi di mister Suriano si impongono tre a zero contro l’Alto Casertano

Il lavoro paga e i frutti di tanto impegno non tardano ad arrivare, basta avere pazienza e determinazione. In fondo è questo l’insegnamento del calcio amatoriale. Vittoria sofferta, ma meritata, dei Giovanissimi dell’Agnonese contro i pari età dell’Alto Casertano. A Presenzano i ragazzi di mister Suriano si sono imposti per tre a zero con reti di Nizzardo, Taddeo e Di Domenica. Ottima prova, tra gli altri, dell’estremo difensore dell’Agnonese, Stracqualursi, più volte deciso nel difendere la rete inviolata.

Correlati