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sabato 21 Marzo 2026
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Volontari in piazza a Castel del Giudice contro le malattie del sangue per finanziare la ricerca

Anche il gesto più piccolo, quello del singolo, può contribuire a fare la differenza. La comunità di Castel del Giudice scende in piazza, come in tante altre località d'Italia, con le uova di Pasqua dell'AIL associazione italiana contro…

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Anche il gesto più piccolo, quello del singolo, può contribuire a fare la differenza. La comunità di Castel del Giudice scende in piazza, come in tante altre località d’Italia, con le uova di Pasqua dell’AIL associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma.

«Sabato 21 marzo ti aspettiamo dalle ore 10 in Piazza Marconi: dona anche tu la speranza e sostieni la ricerca scientifica per la lotta contro le malattie del sangue» è l’appello lanciato dai volontari del piccolo centro montano dell’Alto Molise che cureranno l’allestimento del banchetto per la vendita delle uova.

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