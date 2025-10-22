Giustizia più vicina al cittadino, a Tornareccio apre l’ufficio di prossimità

È stato inaugurato un nuovo e importante servizio per la comunità di Tornareccio e le comunità limitrofe, nella sede municipale in Via Del Carmine: l’Ufficio di prossimità.

Il sindaco Nicola Iannone: “È il primo nella provincia di Chieti e ne siamo orgogliosi. Frutto di impegno e intenso lavoro al fine di ottenere risultati che vanno a beneficio dell’intera comunità di Tornareccio e delle comunità vicine. Un grazie agli impiegati comunali per la loro grande disponibilità e professionalità nel seguire il lungo percorso di formazione”.

L’Ufficio di prossimità rappresenta un importante passo verso la semplificazione dei servizi per i cittadini, consentendo di accedere in modo più agevole a numerosi servizi giudiziari e amministrativi senza doversi recare nelle sedi dei tribunali. L’iniziativa rientra nel progetto nazionale promosso dal Ministero della Giustizia, in collaborazione con le Regioni, per garantire una giustizia più accessibile e diffusa sul territorio, con particolare attenzione alle aree interne.