Guida in stato di ebbrezza: ritiro della patente. Un denunciato per evasione dai domiciliari

Intensificate nella scorsa notte le attività ed i controlli da parte della Compagnia Carabinieri di Campobasso, del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, in risposta ai fenomeni criminosi di maggiore allarme sociale ed allo scopo di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e conseguente degrado urbano che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale.



L’azione dei Carabinieri è stata concentrata sul controllo dei luoghi maggiormente frequentati da giovani ove negli ultimi periodi sono stati registrati episodi di violenza, al contrasto degli episodi di furti in abitazione e di reati predatori in genere, alle attività di contrasto e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Attraverso i mirati servizi, attuati con l’impiego di cospicuo personale e mezzi, si è proceduto, all’identificazione complessiva di 84 persone di cui 5 cittadini extracomunitari ed al controllo di 66 automezzi. Attraverso i controlli alcolimetrici, un conducente di autovettura è stato segnalato all’A.G. per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente di guida; contestate 6 violazioni al Codice della Strada con sanzioni per complessivi euro 4.121.

Intensificati anche i controlli nei confronti di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione carceraria al seguito dei quali un soggetto è stato deferito A.G. per il reato di evasione dagli arresti domiciliari ed effettuate perquisizioni per la ricerca di sostanze stupefacenti. Notificato anche un provvedimento di avviso orale emesso dell’Autorità di P.S..

Il Comando Compagnia di Campobasso partecipa che il servizio di controllo straordinario rappresenta un’azione concreta e visibile dell’impegno dell’Arma sul territorio con l’obiettivo di garantire tranquillità e rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa svolta sistematicamente sull’intero territorio provinciale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso.