Hashish e marijuana, sette giovani segnalati alla Prefettura quali assuntori di droghe

I Carabinieri del comando provinciale di Isernia durante il ponte di ferragosto hanno intensificato i controlli in varie località della Provincia. Sette giovani sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Isernia per uso personale di stupefacenti e altri due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio delle medesime sostanze.

In particolare a Venafro (IS) e Sesto Campano (IS) i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia e della Stazione Carabinieri di Sesto Campano hanno identificato quattro giovani a cui hanno sequestrato 6 grammi di hashish e 3 di marijuana che detenevano per uso personale. Altri due giovani, poiché in possesso di una quantità pari a 25 grammi di marijuana, sono stati denunciati alla Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio.

Anche a Isernia i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri hanno controllato tre giovani a cui hanno sequestrato 5 grammi di eroina, 8 grammi di hashish e 3 grammi di crack. Anche per loro è partita la segnalazione alla locale Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.