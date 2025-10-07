“Ho Fatto Centro”: successo per l’open day di tiro con l’arco a Campobasso

Nonostante il meteo incerto, l’Open Day “Ho Fatto Centro” dedicato al Tiro con l’Arco si è rivelato un autentico successo, riaffermando il potere dello sport come veicolo di coinvolgimento e dinamismo. L’evento, promosso dal CIP Molise (Comitato Italiano Paralimpico) e da INAIL Molise, si è tenuto ieri, 5 ottobre 2025, presso l’Impianto Federale FITArco di C.da Selva Piana a Campobasso.

L’iniziativa ha offerto un’opportunità unica per scoprire e provare una disciplina affascinante in un ambiente completamente inclusivo: gli assistiti INAIL che hanno partecipato hanno dimostrato una dedizione esemplare, restando presenti per l’intera durata dell’evento, dalle 9:30 alle 18:00.

L’interesse, poi, palpabile. Sotto la guida attenta dei tecnici sportivi, i partecipanti hanno potuto non solo cimentarsi con gli archi e le frecce, ma anche comprendere a fondo il gesto tecnico corretto e prendere confidenza con l’attrezzatura di alta qualità messa a disposizione dalla società ospitante.

Il momento clou della giornata è stata la simulazione di una vera e propria gara, che ha permesso a tutti di vivere l’emozione della competizione, consolidando l’apprendimento in modo pratico e stimolante. L’esperienza ha lasciato i presenti con un grande sorriso e la gioia di aver scoperto una nuova passione.

“L’Open Day “Ho Fatto Centro” – ha commentato il Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella – non è stato solo una giornata di sport, ma la chiara dimostrazione di come la collaborazione tra istituzioni come il CIP e l’INAIL possa generare occasioni concrete di riscatto, benessere e socializzazione attraverso la pratica sportiva paralimpica.

“I 26 partecipanti – ha aggiunto la coordinatrice dell’Open Day; Mariella Procaccini – sono stati seguiti con estrema attenzione dai tecnici, preparati e disponibili a rispondere a ciascuna esigenza. Ancora una volta possiamo manifestare soddisfazione per l’ampia adesione, ma soprattutto per la manifesta volontà di apprendere una nuova disciplina sportiva”