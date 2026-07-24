“I diritti umani ci riguardano. Come non rassegnarsi all’indifferenza”, Riccardo Noury a Roccavivara

Il prossimo 6 agosto, Roccavivara ospiterà Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, da oltre quarant'anni impegnato nella difesa dei diritti umani e considerato una delle voci più autorevoli del panorama italiano sui temi della libertà, della giustizia e della tutela della dignità…

Il prossimo 6 agosto, Roccavivara ospiterà Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, da oltre quarant’anni impegnato nella difesa dei diritti umani e considerato una delle voci più autorevoli del panorama italiano sui temi della libertà, della giustizia e della tutela della dignità della persona.

L’incontro, dal titolo “I diritti umani ci riguardano. Come non rassegnarsi all’indifferenza”, offrirà al pubblico un’occasione rara e preziosa per confrontarsi con chi, da decenni, racconta e denuncia le violazioni dei diritti fondamentali nel mondo, seguendo da vicino le grandi crisi internazionali, i conflitti armati, le persecuzioni e le emergenze umanitarie.

In un periodo storico segnato da guerre, tensioni internazionali, migrazioni forzate e profonde trasformazioni sociali, la presenza di Riccardo Noury rappresenta un’opportunità di straordinario valore culturale e civile. La sua esperienza, maturata attraverso migliaia di interventi pubblici, incontri nelle scuole, università e istituzioni, offrirà ai partecipanti strumenti di riflessione su temi che riguardano ciascuno di noi, ricordando come i diritti umani non siano un argomento lontano, ma il fondamento stesso di una società democratica.

L’evento sarà costruito come un dialogo aperto con il pubblico. Cittadini, giovani e associazioni avranno la possibilità di rivolgere direttamente le proprie domande a Riccardo Noury, dando vita a un confronto autentico sui temi dell’attualità internazionale e sul ruolo che ogni persona può svolgere nella difesa dei diritti umani.

La presenza del portavoce di Amnesty International Italia assume un significato particolare anche per un piccolo centro come Roccavivara, dimostrando come il dibattito sui grandi temi del nostro tempo possa nascere e svilupparsi ovunque vi sia la volontà di promuovere cultura, consapevolezza e partecipazione.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Roccavivara nell’ambito del proprio programma culturale, nasce con l’obiettivo di offrire al territorio un momento di riflessione di alto profilo, aperto a tutta la cittadinanza e a quanti vorranno prendere parte a un incontro che si preannuncia di grande interesse.

L’invito è rivolto a cittadini, amministratori, studenti, associazioni e organi di informazione, affinché questo appuntamento possa diventare un’importante occasione di dialogo e di crescita collettiva, nel segno dei valori universali della pace, della libertà e del rispetto della persona.