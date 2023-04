Il 9° reggimento Alpini rende onore ai nove martiri aquilani

È stata celebrata in Abruzzo la ricorrenza del 25 aprile. La cerimonia principale, presso il monumento ai caduti della Villa Comunale di L’Aquila, ha visto lo schieramento di una compagnia in armi composta da militari del 9° reggimento alpini, delle altre Forze Armate e dei Corpi armati dello Stato con la partecipazione del Prefetto della città di L’Aquila, dott.ssa Cinzia Teresa TORRACO, il Senatore Guido Quintino Liris, sottosegretario di Stato al Ministero delle imprese e del made in italy, dott.ssa Fausta BERGAMOTTO, il Sindaco di L’Aquila, dott. Pierluigi BIONDI, i Sindaci di alcuni comuni limitrofi, il Comandante Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Gianluigi D’ALFONSO e il Comandante del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”, Colonnello Marco IOVINELLI.

Successivamente alla cerimonia presso il Monumento ai Caduti, si è svolta una commemorazione all’interno della Caserma “Pasquali-Campomizzi” presso il luogo dell’eccidio dei Nove Martiri Aquilani giustiziati il 23 settembre del 1943.

Sono state svolte delle commemorazioni anche nei capoluoghi di provincia di Chieti, Pescara e Teramo nonché nei principali centri abruzzesi dove, come di consueto, è stata consistente la presenza militare in rappresentanza dei Comandi ed Enti di stanza in Abruzzo.