Il lavoro culturale per la rigenerazione territoriale delle terre alte, al via la due giorni di studi

L’11 e 12 dicembre nella sala convegni di Borgotufi due intense giornate di workshop con la presentazione della Mappa di Comunità, dibattiti con esponenti del mondo accademico, della cultura e della cooperazione e l’inaugurazione di due mostre fotografiche.

Riflettere sulle forme alternative di produzione culturale emergenti nei territori appenninici, sul potenziale culturale, creativo e professionale dei piccoli centri delle aree interne, mettendo in dialogo una pluralità di percorsi di partecipazione, cura e presa in carico dei patrimoni bioculturali: l’11 e il 12 dicembre 2025 Castel del Giudice ospiterà la terza edizione di “Biodiverso Culturale – Il lavoro culturale per la rigenerazione territoriale”, workshop dedicato al ruolo della cultura come motore di trasformazione sociale, ambientale e comunitaria nelle aree marginali, rurali e montane.

I lavori della prima giornata avranno inizio giovedì 11 dicembre alle ore 16.30 presso la Sala Conferenze di Borgotufi con la presentazione della Mappa di Comunità di Castel del Giudice, a cura della Professoressa Letizia Bindi e delle ricercatrici del Centro di (Ri)Generazione Michela Buonvino, Antonella Mancini e Luciana Petrocelli (Università degli Studi del Molise). Seguiranno i saluti istituzionali di Lino Gentile, sindaco di Castel del Giudice, del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Molise Giuseppe Peter Vanoli e della Direttrice Luisa Corazza del Centro ArIA dell’Università degli Studi del Molise. La prima sessione, “Azioni”, sarà introdotta da Letizia Bindi e moderata da Angelo Belliggiano e vedrà la partecipazione di studiosi, ricercatori e amministratori impegnati in processi di rigenerazione culturale e territoriale. Interverranno Michela Buonvino, Antonella Mancini, Luciana Petrocelli (UNIMOL), Raffaello Fico (titolare Ufficio Ricostruzione Comuni del Cratere), Luca Santilli (sindaco di Gagliano Aterno), Laura Cantarella (socia fondatrice di “Viso a Viso” Coop. di Comunità, Ostana), Paolo Coppari (coordinatore Cantieri Mobili di storia, Marche), Augusto Ciuffetti (Università Politecnica delle Marche) e Rossano Pazzagli (Università degli Studi del Molise).

La seconda giornata prenderà avvio venerdì 12 dicembre alle ore 9.00 con la presentazione della mostra fotografica “Quest’acqua che pensa”, a cura di Barbara Mercurio e Jacopo Trivisonno. Alle ore 10.00 avrà inizio la sessione “Immaginazioni”, introdotta da Letizia Bindi e moderata da Flavia Barca, con interventi di: Alessandra Bonfanti (Legambiente), Mattia Iorillo (CISAV), Nella Rescigno (MAT), Francisco Navarrete e Andrés Gallardo (Collettivo L’Aquila Reale ETS), Antonella Struzzolino (Ass. Il Cavaliere di San Biase), Barbara Mercurio e Jacopo Trivisonno (Università degli Studi del Molise). Alle 12.00 sarà presentata la mostra “Appenninica. Vita sociale degli oggetti”, a cura del collettivo artnografie, composto da Letizia Bindi, Michela Buonvino, Antonella Mancini, Barbara Mercurio, Jacopo Trivisonno.

L’iniziativa, organizzata dal Centro di ricerca BIOCULT dell’Università degli Studi del Molise in collaborazione con il Comune di Castel del Giudice, si inserisce nell’ambito delle attività previste dal progetto Centro di (Ri)Generazione di Castel del Giudice per l’attrattività culturale e turistica dei borghi – Linea A (Ministero della Cultura).

Il workshop “Biodiverso Culturale” è aperto al pubblico e potrà essere seguito anche da remoto collegandosi al link: https://meet.google.com/qwr-rjmy-xwo