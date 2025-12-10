Antiriciclaggio e privacy: giornata di approfondimento di Confprofessioni Molise

La Confederazione Italiana Libere Professioni (Confprofessioni) Molise promuove il convegno dal titolo “Antiriciclaggio e Privacy”. Appuntamento venerdì 12 dicembre, 2025, a partire dalle ore 15:30, alla Sala Convegni SAMNIUM INNOVATION HUB, in Via Giuseppe Ferro 176/A, a Campobasso.

Il convegno, di fondamentale importanza per l’aggiornamento professionale, affronterà due temi cruciali e strettamente interconnessi per l’attività quotidiana degli studi professionali. L’attività è valida anche per l’assolvimento degli obblighi di formazione in materia di antiriciclaggio. Dopo i saluti istituzionali spazio ad una prima sessione sul quadro sanzionatorio e l’applicazione nella pratica professionale. Saranno approfonditi il quadro normativo e le implicazioni pratiche dell’antiriciclaggio. Nella seconda sessione, invece, focus sulle normative relative alla protezione dei dati e sui ruoli all’interno degli studi. L’evento è aperto pure ai dipendenti degli studi e si configura come attività valida per l’assolvimento degli obblighi di formazione in materia di antiriciclaggio a carico dei professionisti obbligati e dei loro dipendenti incaricati (art. 16 d.lgs. 231/07).