Il Vastese premia Tiziana Magnacca, la regina delle preferenze fa il pieno ed entra in Regione

Il Vastese, con il contributo dell’Alto Vastese, premia la ex sindaca di San Salvo, Tiziana Magnacca: con 9.617 preferenze l’amministratrice locale, fieramente originaria di Castiglione Messer Marino, è risultata la prima degli eletti nella circoscrizione del Chietino. Correva con la lista di Fratelli d’Italia. Per lei, dunque, professionista ed amministratrice, si spalancano le porte del Consiglio regionale e sicuramente avrà un posto in Giunta, forte appunto dello straordinario consenso elettorale.

Torna a casa, invece, perché non eletta, la consigliere uscente del Vastese, Sabrina Bocchino. L’esponente della Lega, che solo recentemente si è interessata alla vicenda del viadotto sul Sente, ha ottenuto 2.840 preferenze. La Lega non ha conquistato nessun seggio nella circoscrizione del Chietino.