Tre asini rimasti impantanati nel fango rischiano di morire, salvati dai Vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Isernia sono intervenuti nel territorio montano del Comune di Cerro al Volturno per il soccorso di tre asini rimasti impantanati in un terreno reso fortemente paludoso dalle abbondanti precipitazioni.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno riscontrato che gli animali erano vivi ma privi di forze, impossibilitati a muoversi autonomamente a causa del fango e delle difficili condizioni del terreno, particolarmente impervio e intriso d’acqua.

Le operazioni di recupero, risultate complesse, sono state effettuate mediante l’impiego di attrezzature in dotazione e tecniche SAF, consentendo la liberazione degli animali e il loro successivo posizionamento in una zona pianeggiante e sicura.

Una volta messi in sicurezza, gli asini sono stati affidati alle cure dei medici veterinari, precedentemente allertati dal proprietario.

L’intervento si è concluso con esito positivo grazie alla professionalità e alla tempestività dei Vigili del Fuoco di Isernia, ancora una volta impegnati nella tutela della vita, anche animale, in contesti ambientali difficili.