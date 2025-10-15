In giro con un coltello, giovane denunciato per porto d’armi e oggetti atti ad offendere

Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nella città adriatica volte al contrasto ed alla repressione delle attività illecite. Tali servizi effettuati dai militari del N.O.R. della Compagnia di Pescara, hanno consentito di individuare e successivamente denunciare a piede libero un 30enne, italiano.
Nella notte del 12 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara, durante un normale controllo alla circolazione stradale in Via Tiburtina, hanno fermato un ragazzo, conosciuto alle forze di polizia, che si mostrava agitato, tale atteggiamento induceva i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale che portava al rinvenimento di un coltello a serramanico, che veniva sottoposto a sequestro.
Per tale ragione lo stesso, è stato condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Pescara dove, al termine delle formalità di rito, veniva denunciato in stato di libertà, per porto di armi od oggetti atti ad offendere, alla Procura della Repubblica di Pescara, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva.