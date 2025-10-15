Ricercato in Romania per furto aggravato, latitante in Abruzzo: 31enne arrestato dai Carabinieri

Nella notte del 13 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara hanno eseguito, un ordine di carcerazione europeo, nei confronti di un cittadino di nazionalità romena per reati contro il patrimonio. Il provvedimento scaturisce a seguito di una sentenza emessa dall’Autorità Giudiziaria romena.

L’uomo, domiciliava presso una struttura ricettiva di Spoltore, ma nel dare i propri documenti è scattato l’alert in Banca Dati e la Questura di Pescara, che ha segnalato il nominativo alla C.O. dei Carabinieri che inviava sul posto una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile i quali si sono adoperati immediatamente nelle ricerche del soggetto, l’azione coordinata delle forze di polizia permettevano di trarre in arresto il soggetto, il quale dovrà scontare una pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione per furto aggravato commesso in Romania.

Durante le operazioni, il 31enne, veniva trovato in possesso di oltre 1 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che veniva sottoposto a sequestro.

Espletate le formalità di rito l’uomo veniva associato presso la Casa Circondariale di Pescara a disposizione dell’A.G. mandante, inoltre veniva segnalato all’Autorità Amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.