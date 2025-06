In quota con calzature non adeguate, scivola sulla neve: escursionista salvato in elicottero

Escursionista infortunato sul Corno Grande: recuperato dall’elisoccorso

Si sono da poco concluse le operazioni di recupero di un escursionista di nazionalità ucraina, scivolato su una lingua di neve nei pressi del Passo del Cannone, sul Corno Grande del Gran Sasso.

L’uomo, che riportava traumi multipli, indossava calzature non adeguate al contesto montano. Sul posto è giunto l’Elisoccorso di stanza a L’Aquila e, nonostante la presenza di nuvolosità rendesse complesse le manovre, la perfetta sinergia tra piloti, verricellista e tecnico di elisoccorso del CNSAS ha consentito uno sbarco rapido in verricello del soccorritore nelle immediate vicinanze dell’infortunato. Una volta a terra, ha raggiunto l’escursionista, ne ha valutato le condizioni e predisposto il recupero.

L’uomo è stato poi recuperato sull’elicottero e trasferito all’ospedale dell’Aquila per gli accertamenti sanitari del caso.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo segnala che, nonostante le temperature elevate nelle aree urbane, in quota sono ancora presenti lingue di neve insidiose: è fondamentale affrontare ogni escursione con equipaggiamento adeguato e un’attenta pianificazione.