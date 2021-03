In sette nella sala scommesse: licenza sospesa per cinque giorni

In sette nella sala scommesse: la Polizia sospende la licenza per cinque giorni. Mentre si stavano disputando le partite del campionato di serie B e l’anticipo della serie A di calcio, sette scommettitori erano all’interno di un centro scommesse a Pescara, nonostante i divieti imposti dalla legge. La Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, sabato pomeriggio, ha sanzionato cinque persone con il pagamento di una somma di 400 euro. Per i gestori della sala giochi, è stata decisa la sanzione amministrativa oltre alla sospensione della licenza per cinque giorni.

