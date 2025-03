Inaugurazione della “Campana del Dovere” presso la Scuola della Polizia “Giulio Rivera”

Lunedì 17 marzo, presso la Piazza d’Armi della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Campobasso, si terrà la cerimonia in ricordo della Guardia di Pubblica Sicurezza Giulio Rivera, ucciso nell’attentato di Via Fani a Roma, in cui persero la vita gli uomini della scorta dell’On. Aldo Moro.

Nell’occasione, alla presenza delle autorità locali e dei familiari di Giulio Rivera, sarà inaugurata la “Campana del Dovere”, ideata dalla Direzione della Scuola e dai frequentatori del 19° Corso per Allievi Vice Ispettori e realizzata presso l’Antica Fonderia Marinelli di Agnone, dove lo scorso 7 marzo ha avuto luogo la fusione.