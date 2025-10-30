Incastrato tra le lamiere della propria auto dopo un incidente, estratto dai Vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Isernia è intervenuta nel centro del capoluogo, in Corso Risorgimento, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un solo veicolo.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla stabilizzazione del mezzo e successivamente hanno effettuato l’abbattimento del sedile posteriore, consentendo così l’estricazione in sicurezza dell’unica persona coinvolta, successivamente affidata alle cure del personale sanitario del 118.

Durante le operazioni è stato inoltre necessario procedere all’apertura del cofano e all’utilizzo di uno stabilizzatore per la messa in sicurezza del veicolo.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri per i rilievi di competenza e la personale del 118 per l’assistenza sanitaria.