Incendio in Alto Molise: già distrutti dieci ettari di bosco tra Roccasicura e Forlì del Sannio

Un incendio boschivo di vaste dimensioni sta tenendo impegnate già da ore le squadre di soccorso in località Valle Renella di Roccasicura. Personale dei Carabinieri forestali di Carovilli e in supporto da Venafro, unitamente alle squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia, stanno tentando di domare il rogo che ha già divorato circa dieci ettari di vegetazione, in massima parte bosco ceduo. L’area è impervia e questo rende intuibilmente più complicate le operazioni di spegnimento.

Le squadre a terra, in particolare il direttore delle operazioni di spegnimento dei Vigili del fuoco, ha richiesto l’intervento di un mezzo areo. Un canadair sta operando sulla zona e sta effettuando lanci di acqua e sostanze ritardanti. Il rogo al momento interessa una porzione di bosco all’altezza della statale 17, nella variante che collega Isernia con Castel di Sangro.

L’inizio delle operazioni di spegnimento è avvenuto intorno alle 14, quando è stato dato l’allarme. L’incendio è ancora in corso e si fa affidamento ora sul calo delle temperature che solitamente si registra dopo il tramonto. Le indagini del caso sono affidate ai Carabinieri forestali della stazione di Carovilli.