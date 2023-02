Ciaspolata Cai a Castiglione, la presidente Zaccardi: «L’Alto Vastese è un “piccolo” Trentino tutto da scoprire»

Ciaspolata Cai a Castiglione Messer Marino, buona la prima. Ottimo successo di partecipanti, nella giornata di sabato, per la prima esperienza con le ciaspole sui monti Frentani che circondano Castiglione Messer Marino.

Un evento realizzato in stretta collaborazione tra il Cai di Atessa, presieduto da Giuseppina Zaccardi che è orgogliosamente castiglionese, e l’amministrazione comunale di Castiglione.

Una prima passeggiata che ha inaugurato una vera e propria partnership tra il Cai e il Comune che si sostanzierà, già nei prossimi mesi, con il tracciamento di una rete di sentieri a cura dell’esperto Giuseppe Masilli.

Da Vasto, da Termoli, ovviamente da Atessa e Castiglione Messer Marino, ma anche dai centri limitrofi dell’Alto Vastese, tante ciaspolatrici e tanti ciaspolatori, molti giovani, hanno preso parte all’evento proposto dal Cai, mirabilmente riassunto nel video realizzato da Antonino Tatangelo e Anthony Iacovone e messo gentilmente a disposizione della nostra redazione.

E proprio la presidente Zaccardi ha sottolineato le bellezze naturalistiche dell’Alto Vastese, forse ancora sconosciute al grande pubblico.

«L’Alto Vastese non ha nulla da invidiare rispetto ad altre località turistiche dove solitamente andiamo. Io lo chiamo “il piccolo Trentino” non ancora scoperto».

E proprio con l’obiettivo di scoprire e far conoscere questo gioiello naturale rappresentato dal territorio montano di Castiglione e dell’Alto Vastese più in generale, il Cai di Atessa si è messo a disposizione dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Silvana Di Palma, per il tracciamento e la realizzazione di una rete sentieristica che sarà inaugurata nell’ottobre prossimo.

La presidente del Cai Atessa, Giuseppina Zaccardi, con la sindaca Silvana Di Palma