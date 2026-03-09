Incendio in un box, coinvolti due veicoli: Vigili del fuoco impegnati nello spegnimento

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Termoli sta intervenendo a Termoli, in via Volturno, a seguito di una richiesta giunta alla Sala Operativa 112 per un incendio che ha interessato un’autovettura e uno scooter in una corsia box.

Sul posto sono presenti un’autopompa serbatoio (APS) e un’autobotte (ABP). Durante le operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco stanno operando con autoprotettori per la protezione delle vie respiratorie, a causa della presenza di fumo che ha completamente invaso i locali. Sul posto presenti i Carabinieri di Termoli e il 118.