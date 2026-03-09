Incendio nel box auto: danni alle strutture e agli impianti, verifiche in corso

Proseguono le operazioni dei Vigili del Fuoco intervenuti alle tre della notte in via Volturno a Termoli per l’incendio che ha interessato un’autovettura e uno scooter all’interno di una corsia box.

L’incendio è stato domato e circoscritto, e al momento non sembrerebbero esserci danni strutturali all’edificio. L’area del garage resta comunque interdetta per consentire la rimozione del veicolo coinvolto e per effettuare tutti i controlli necessari.

Le operazioni di rimozione dell’auto risultano al momento complesse: un carro attrezzi non riesce ad accedere al garage a causa dell’altezza limitata, pertanto si sta lavorando per individuare una soluzione alternativa.

Dai primi accertamenti sembrerebbe inoltre che il rogo abbia interessato alcune tubazioni di scarico fognarie. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento di un tecnico idraulico per la verifica e l’eventuale riparazione dell’impianto.

In via precauzionale, agli appartamenti sovrastanti è stato temporaneamente chiesto di non utilizzare gli scarichi fino al completamento dei controlli.