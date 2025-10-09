Incidente agricolo a Poggio Sannita, sul posto Vigili del fuoco, Carabinieri e 118

Un incidente agricolo viene segnalato in località Coste del Forno, zona nei pressi di Scalzavacca, in agro di Poggio Sannita. Dalle prime notizie trapelate pare che un giovane imprenditore agricolo del posto, venticinquenne, che stava lavorando con il suo trattore, sia stato colpito con violenza dal ramo di un albero. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone e un equipaggio del 118. Per quanto di competenza presente anche una pattuglia dei Carabinieri.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO